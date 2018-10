Eleonora Pedron e la Iena Niccolò De Vitiis: «Ma non chiedete se sono felice»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In molti pensavano fosse solo un flirt passeggero, invece la relazione frasembra proseguire a gonfie vele. Eleonora infatti, dopo la fine del matrimonio con Max Biaggi, da cui ha avuto due figli, è stata fidanzata prima con Daniele Conte, fratello dell’allenatore Antonio e poi con veejay e produce Tommy Veee. La scorsa primavera le prime immagini tra l’ex Miss Italia insieme alla giovane Iene (hanno 8 anni di differenza) ed ora sono stati sorpresi da “DiPiù” mentre escono romanticamente mano nella mano da un ristorante.Eleonora aveva già parlato della sua love story: “L'amore – ha spiegato in un’intervista - dopo la rottura con Max, non aveva più bussato alla mia porta, Ho avuto una relazione ma non ha funzionato. E, visto com' era andata, avevo deciso di starmene da sola per un po’.Poi all’improvviso è arrivato Nicolò ed eccoci qui. La parola amore mi fa paura. La vita mi ha dato troppe batoste. Però, se ci guardate insieme, potete anche non chiedermi se sono felice... perché lo sono”.