Eleonora Giorgi, il nuovo look a 68 anni sconvolge i fan: «Che cambiamento, sono troppo felice»

Eleonora Giorgi cambia volto. Su Instagram l'attrice ha postato una foto che mostra un look tutto nuovo, dai capelli al viso. «Si cambia! E che cambiamento! Sono troppo felice», ha scritto. A 68 anni compiuti, Eleonora sembra ringiovanita d'un colpo. E la novità è piaciuta agli utenti, che l'hanno ricoperta di "like" e commenti positivi. «Una ragazzina! Bellissima e sempre iconica», le scrive Clizia Incorvaia. «Bella, stupenda, sbarazzina», commenta Sandra Milo.

Eleonora Giorgi, il lifting prima del GF Vip

Il cambiamento di Eleonora Giorgi era cominciato nel 2019, quando a poche settimane dall'entrata nella casa del GF Vip si era sottoposta a lifting, senza mai negare l'aiuto dei chirurghi: «Mi sono rifatta la faccia», aveva detto, sottolineando gli effetti benefinici dell'operazione: «Le Asl dovrebbero passare il lifting a chi è depresso», le sue parole.

L'attrice romana ha raccontato di mal sopportare il passare degli anni: «Io provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive… non ho esitato nel momento in cui mi sono rivista impressionante perché il mio viso aveva acquistato una gravità che non c’entrava niente con il mio animo, mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza», le sue parole.