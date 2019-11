Eleonora Giorgi arrabbiata: «Non mi vogliono più al cinema, adesso naufrago all’Isola dei Famosi»

“Ho avuto tanto dalla vita, nel bene e nel male, perciò i conti sono in pari, però con chi mi ha tagliata fuori dal mondo del cinema sono arrabbiata” se il cinema non la cerca da protagonista, Eleonora Giorgi è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE:

Eleonora Giorgi irriconoscibile, l'attrice ringiovanita: «Il lifting dovrebbe passarlo la Asl»

GfVip, Eleonora Giorgi: «A 65 anni ho deciso di fare il lifting»

Dopo aver rifiutato Pechino Express (a cui poi hanno preso parte l’ex marito Massimo Ciavarro e il figlio Paolo) e preso parte al “Grande Fratello Vip”, Eleonora non disdegnerebbe naufragare in Honduras per la nuova edizione, come vogliono anche alcune indiscrezioni: “Non so ancora nulla, ma la farei eccome! – ha fatto sapere in un’intervista a “Diva e donna” - Ho mandato un sms ad Alessia Marcuzzi dicendole che devo smettere di fumare, L'Isola potrebbe essere una buona terapia. L'obiettivo è quello, ma non solo. Sarebbe una sfida con me stessa per una serie di paure che ho e che dovrei affronta- re necessariamente. Mio figlio Paolo sarebbe preoccupatissimo”.

L’Isola infatti la metterebbe alla prova su molti aspetti: “lo ho il terrore del mare, nuoto benissimo e ho dei brevetti, ma ho il panico degli squali, anche di nuotare in piscina, ho il terrore delle iguane, ho le vertigini. Quindi essere una naufraga sarebbe andare oltre, mettermi alla prova e quando hai un viso pubblico tutto ciò diventa divertente, perché io mi rendo uno zimbello e mi diverte mettermi al servizio del divertimento altrui”.

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA