Eleonora Daniele mamma, la prima visita dal pediatra con la figlia Carlotta

Eleonora Daniele assieme alla figlia Carlotta e il marito Giulio Tassoni. La conduttrice di “Storie italiane” è diventata mamma lo scorso 25 maggio ed ha portato la piccola, accompagnata dal neo papà Giulio, alla sua prima visita pediatrica.



Tutto bene, stando al volto sorridente, anche se coperto in parte dalla mascherina, di Eleonora quando esce dalla clinica ostetrica e pediatrica di Roma in cui hanno eseguito la visita di controllo con la piccola in braccio, seguita da Tassoni che porta l’ovetto.



Carlotta, come ha raccontato la Daniele, è nata col parto cesareo: “È successo tutto molto velocemente - ha fatto sapere ospite a “Domenica In” - Le acque non si erano del tutto rotte, invece Carlotta si era messa storta, aveva poggiato la testa nella parte destra e il ginecologo mi ha detto di farla nascere subito. Alle 18 abbiamo preso questa decisione ed è nata, è stata la gioia più grande della mia vita”.



A ottobre ci dovrebbe si dovrebbe celebrare il battesimo di Carlotta, con una madrina d’eccezione, Mara Venier.

Ultimo aggiornamento: 18:48

