Elena Santarelli scoppia a piangere: «Mio figlio è guarito. Io sono stanca...»

di Emiliana Costa

Elena Santarelli

Ospite dii, la showgirl ha parlato della. Elena Santarelli aveva annunciato ieri suila bella notizia e oggi ha raccontato il suo calvario accanto al figlioletto.La showgirl, in lacrime, ha spiegato: «La mia dottoressa ha mandato a Giacomo un audio sul telefono spiegandogli che quella di pochi giorni fa era l’ultima chemio, che ha vinto la battaglia e che quella malattia brutta non c’era più».Poi Elena Santarelli parla dell'intervento e della terapia intensiva: «Lo faccio adesso perché è tutto finito e anche per dare speranza a tutte le altre famiglie.Ad ogni singolo passo di mio figlio, proprio perché è ritornato a fare le cose che faceva prima di questo intervento. A tutte quelle persone che mi hanno criticato per il sorriso, non è che sorridevo perché me ne fregavo, sorridevo perché era una gratitudine interna che non potevo spiegare e che solo i miei amici sapevano».