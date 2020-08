Luigi Favoloso, Elena Morali sbotta contro le donne che ci 'provano' con lui : «Credete che vi possa calcolare?»

Elena Morali difende contro tutto e 'tutte' il suo amore per Luigi Favoloso. Nell'ultimo sfogo su Instagram la showgirl si è scagliata contro chi ci starebbe provando con il suo fidanzato. I due, che sono in procinto di sposarsi, si sono allontanati temporaneamente. Lei si trova in Sardegna con le amiche di una vita, tra cui la collega Francesca Cipriani, e lui è tornato a Napoli per lavoro. E sembra proprio che il 32enne abbia attirato l'attenzione di qualcuno e qualche avance di troppo. Elena però 'marca il territorio'.

Una volta appresa la notizia dal fidanzato, che avrebbe respinto ogni approccio, ha lanciato un avvertimento via social. «Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche… credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là».

Entrambi hanno avuto delle relazioni burrascose e stanno insieme da poco tempo, ma si sono già giurati amore eterno a Zanzibar. Voti che ripeteranno in Italia, sebbene non sia stata ancora decisa la data delle nozze. Intanto, lui le ha regalato un prezioso anello di fidanzamento con rubino tempestato di diamanti dal valore di diciotto mila euro.

