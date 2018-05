Elena Morali contro Simone Coccia: «Ci ha provato con me, voleva delle foto...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Posso invece darvi uno scoop sul Grande fratello?”. Attorno addopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi è scoppiato il giallo della fine del suo fidanzamento col comico scintilla. Nell’attesa di chiarire la situazione l’ex Pupa ed isolana ha voluto sottolineare che anche lei è stata una “preda” del gieffino, fidanzato di Stefania Pezzopane.Coccia l’avrebbe contattata via Facebook: “Simone Coccia Colaiuta – ha spiegato a “Vero” - il fidanzata della senatrice Stefania Pezzopane, due anni fa ci ha provato anche con me. Mi ha contattata su Facebook chiedendomi di farci fotografare insieme per uscire sui giornali di gossip. Però poi mi ha fatto anche delle avances”.Lei naturalmente ha rifiutato: “Che non mi interessava: Devo essere stata molto chiara perché ha capito subito e si è messo a scrivere a una mia amica”.