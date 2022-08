Edoardo Tavassi a Londra da Vaporidis: a cena con lui e la misteriosa fidanzata (che non si fa filmare)

A volte ritornano. Grande reunion per Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi che si sono rivisti, stavolta a Londra. Se l'erano promessi a L’Isola dei Famosi, e sono stati di parola. Contrariamente alle malelingue che credevano che la loro amicizia fosse solo di facciata, l’attore e il fratello di Guendalina in fondo allo show ci sono arrivati (il primo ha vinto il programma, il secondo ha dovuto lasciare per un infortunio a un passo dalla finale), ma non per l’amicizia fasulla. Ora, infatti, Vaporidis e Tavassi hanno davvero stretto un legame di stima e affetto e si frequentano come amici. A confermarlo è lo stesso Edoardo che ha pubblicato una foto su Instagram dove si vede in compagnia di Nicolas nel ristorante londinese dell'attore. «Certi amori non finiscono» scrive Edoardo in didascalia.

Nelle scorse ore Edoardo è atterrato a Londra e, naturalmente, ad accoglierlo non poteva che esserci Nicolas che è andato all’aeroporto a ‘ritirarlo’. Da subito, la simpatia di Eodardo non si è fatta attendere: «Una fi…ta, è come se guido ma non ho il volante» ha detto riferendosi al fatto che in Inghilterra si guida al contrario rispetto al resto d’Europa. E dopo, la coppia di amici sono andati a casa di Vaporidis per consumare il pranzo.

E poi gita nella capitale britannica in compagnia anche della misteriosa fidanzata dell’attore. La ragazza si chiama Ali ed è molto riservata tanto che ‘Edo’ l’ha ripresa, ma non in viso. «La mano di Ali, è la fidanzata di Nicolas», ha scherzato il romano riprendendo la donna seduta a un tavolino di un bar.

E a fine serata, la cena a Taverna Trastevere, il ristorante di Vaporidis. Cucina rigorosamente italiana, con prodotti e abbinamenti tipici romani. E anche qui Edoardo e Nicolas non ha atteso troppo per lanciare frecciate a chi lo ha sempre criticato: «Non siete amici, dicevano. È tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastevere, dicevano E invece…» ha detto l’interprete di Notte prima degli esami, assieme all’amico.

La ricca cena è proseguita con piatti abbondanti e numerose portate tanto che Edoardo in una story Instagram ha detto «Avevo impiegato 3 mesi a perdere 26 chili per poi prenderne 34 al ristorante Trastevere».