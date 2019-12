Edoardo Stoppa e Juliana Moreira a Verissimo, lui ammette: «Sono geloso, non voglio che esca con le amiche»

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo: insieme da 12 anni, hanno due figli (Lua Sophie e Sol Gabriel), ma solo recentemente si sono concessi nella loro prima intervista di coppia, nella puntata di sabato 14 dicembre di Verissimo con Silvia Toffanin. La modella e showgirl brasiliana ha esordito raccontando com'è nato il loro amore: "Il nostro primo incontro? In discoteca, lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Per il primo bacio l'ho fatto aspettare tantissimo. Prima c'era stata nottata passata a parlare al telefono".

I due, nonostante la lunga e solida relazione, hanno aspettato parecchio prima di convolare a nozze, non riuscendo a decidere dove celebrare il matriono, Italia o Brasile. La coppia alla fine è salita al'altare nel 2017, dopo una proposta di matrimonio alquanto bizzarra a New York:

«Juliana è molto espansiva, allegra, solare - ha raccontato Stoppa - La proposta di

matrimonio gliel'ho fatta sull'Empire Stare Building a New York, con l'anello di famiglia. Stavamo per salire sul grattacielo e lei non si sentiva bene, una congestione. Ci aspettava un amico in cima, per filmare tutto. Siamo arrivati su e lei stava male, si è buttata sul divano e io cercavo di convincerla a uscire. Poi finalmente siamo usciti e, nel momento più romantico, con io in ginocchio, lei mi fa: "Mi viene da vomitare"! Poi le ho portato una camomilla. Ci sono stati fidanzamenti più romantici. Ci siamo sposati quando nostra figlia Lua è stata abbastanza grande da portare le fedi. Al matrimonio mi sono emozionato già quando ho visto la bambina, vestita da principessina».

Entrambi hanno ammesso di essere entrambi molto gelosi l'uno dell'altra. La Moreira ha ricordato con imbarazzo uno scherzo organizzato da Le Iene, in cui lei gli fece una scenata a suon di schiaffoni. Lui, da parte sua, ha ammesso: "Non mi piace quando esce con le amiche. Amiche, non invitatela, deve stare a casa con suo marito!". In compenso, Stoppa si è definito un "mammo": «Io e Juliana abbiamo sempre fatto 50 e 50 con i figli. A volte noi padri ci perdiamo delle cose perché siamo impegnati e non mi sembra giusto».

