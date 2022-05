Ed Sheeran papà per la seconda volta. Ad annunciare il lieto evento è l'artista stesso con un post. «Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un'altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati in 4», scrive nel messaggio accompagnato da una foto di una copertina su cui sono adagiati due minuscoli calzini bianchi.

