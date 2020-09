Ed Sheeran papà, è nata la figlia Lyra Antarctica: «Totalmente innamorati di lei. E per la privacy...»

Ed Sheeran è diventato papà della sua prima figlia, Lyra Antarctica Seeborn Sheeran. Ed Sheeran ha sposato lo scorso la compagnia di liceo sposato Cherry Seeborn e con un post su social ha dato a fan e follower il lieto annuncio del nuovo arrivo in famiglia.



Sempre molto discreto, il cantante non aveva dato notizia della gravidanza della moglie. Il social però è stato il luogo scelto per comunicare la gioia per il nuovo arrivo e anche per chiedere il rispetto della privacy da parte dei fan: “Ciao! – ha scritto il cantante su Instagram - Un breve messaggio da parte mia perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi ...



La scorsa settimana, con l'aiuto di un fantastico team, Cherry ha dato alla luce la nostra bellissima e sana figlia - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo totalmente innamorati di lei. Sia la mamma che il bambino stanno alla grande e siamo al settimo cielo qui. Ci auguriamo che tu possa rispettare la nostra privacy in questo momento. Tanto amore e ci vediamo quando sarà il momento di tornare, Ed x”.

