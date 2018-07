Dorothy e i massaggi 'a morsi': «Piace ai vip, anche a Sting». Ma la modella urla di dolore

di Domenico Zurlo

Lei si chiama Dorothy Stein ed è una vera e propria celebrità sul web: lei sostiene di essere famosa tra i vip perché in tanti apprezzano la sua tecnica nei massaggi, in realtà la sua fama è solo recente, per alcuni video postati su YouTube e per una sua ospitata in diretta tv alla trasmissione This Morning.I suoi massaggi avvengonoÈ così che Dorothy massaggia infatti i suoi clienti, come ha dimostrato anche in tv, con una modella che però non è sembrata così entusiasta. Tra un urlo di dolore e un altro, la modella stessa non è stata nemmeno l’unica a lamentarsi della tecnica della Stein:sull’effettiva efficacia di questo tipo di massaggi.Dorothy, 49 anni, del New Jersey, nel video morde la modella prima sulla schiena, poi sul collo. La ragazza resiste a lungo,Eppure questa tecnica, afferma Dorothy, ha trovato diversi estimatori anche tra vip come il cantante Sting e il volto tv britannico Simon Cowell. Questione di gusti.