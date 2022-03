Domenica In, Mara Venir fa arrossire Tommaso Paradiso: «Continui a guardarmi le gambe ma potrei essere tua zia»

Tommaso Paradiso ospite a Domenica In. L'ex leader dei The Giornalisti torna da Mara Venier per il lancio del nuovo lavoro: Space Cowboy . Dopo una lunga pausa imposta dal Covid Tommaso torna sul piccolo schermo. Un medley per raccontare la storia del cantante che nel 2009 insieme a Marco Primavera e Marco Musella fondò i Thegiornalisti. La band romanda spopolò, un successo inimagginabile anche per loro tre, ma ancor più inimagginabile fù l'annuncio dell'uscita di paradiso dal gruppo. Addetti dei lavori e fan rimasero nel 2019 spiazzati dalla notizia, ma Tommaso senza nessuna esitazione ha voluto tentare la carriera da solista. E il tempo gli sta dando ragione.

Domenica in, l'imbarazzo di Tommaso Paradiso dalla Venier

Dopo l'esibizione live Paradiso si lascia andare a una piacevole chiacchierata con mara venier e ci scappa pure la battutina: «Sei molto bella e c’hai pure la caviglia fina», ha scherzato Tommaso con la padrona di casa. Mara non ha perso occasione e appena ha potuto gli ha servito l'imbarazzo che prima il cantante le aveva provocato: «Continui a guardarmi le gambe ma potrei essere tua zia». Gli asciuga il sudore zia Mara a un Tommaso che appare (seppur sotto la barba) arrossito.

Tutte le notti, di cosa parla

Tutte le notti è il brano che oggi Tommaso ha voluto lanciare da Domenica in: «È una morbosa ossessione e passione di questa persona che non ti sce mai dalla testa», ha spiegato in merito alla sua ultima canzone d’amore.

Il rapporto con la mamma

Si parla di lavoro e di sentimenti. il pensiero è alla mamma che per Tommaso ha fatto da madre e da padre. «Papà ha fatto l’atto ma poi non l’ho mai conosciuto», così il cantante spiega anche di come la mamma l'ha cresciuto: «Era molto severa, voleva studiassi pianoforte. Mamma si programmò anche la data della nascita, mi voleva del Cancro perché credeva che così sarei stato molto artistico».

