Dolcenera mostra il "lato B": «Instagram lo sa perché pubblico questa al posto di un video al pianoforte»

come non l'abbiamo mai vista. La cantante ha sorpreso i suoi follower pubblicando sui social una foto che la ritrae in bikini, al mare, con "lato b" in bella vista. Una versione inedita di Dolcenera, che nella didascalia spiega le ragioni di questo post: «L'algoritmo di IG lo sa perché posto questa foto invece che un reel di un live al pianoforte con un suono curato e non ripreso dal telefono, o invece di un reel fatto usando una musica già decisa o un modello in cui sostituisco le mie foto a quelle di qualcun’altro e che fa credere di essere un creator».

Dolcenera, la foto hot su Instagram

La cantante, vagamente polemica con l'algoritmo di Intagram, aggiunge: «Forse fra un po’ cancello questo post, forse no, forse gli cambio la didascalia, forse stasera mi torna la voglia di suonare e di fare il post di anteprima del nuovo album #animamundi o forse no. Ma chissene. E nel frattempo mi è venuta voglia di mare e mi sa che a Gennaio parto». Intanto, i follower apprezzano. E anche l'algoritmo.