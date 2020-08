Diletta Leotta vola in Sardegna, Zlatan Ibrahimovic la “raggiunge”: cosa sta succedendo

Tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic continua la frequentazione, con lei che vola in Sardegna e pochi giorni dopo sull'isola sbarca anche l'attaccante del Milan. Diletta Leotta, conduttrice Dazn e il calciatore Zlatan Ibrahomovic, che veste la maglia del Milan, erano già stati sopresi tempo fa a in un ristorante durante una cena "segreta".

A farli conoscere, come spiega “Chi”, in edicola il 19 agosto, è stata un’azienda di fitness per una sponsorizzazione post lockdown. Poco dopo i due sono stati sopresi al ristorante insieme con altri amici e poi la Leotta è partita alla volta della Sardegna. Proprio lì l’avrebbe raggiunta Zlatan, anche se i due hanno abitato in case diverse ed evitano di farsi vedere insieme, che avrebbe poi confidato a un amico che tra loro sarebbe nato qualcosa che supera la semplice amicizia. I due avrebbero anche cenato in un noto ristorante del luogo, a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard e continuerebbero tuttora a vedersi.

Le voci di mercato di Zlatan, dal 2001 sposato con Helena, sarebbero influenzate proprio dalla presenza della Leotta: “Finita qui? – si chiede il settimanale diretto da Alfonso Signorini - No, la frequentazione tra i due procede alla grande e mentre i quotidiani sportivi dibattono sul futuro di Ibra (resterà al Milan o andrà altrove?), la risposta potrebbe essere Diletta Leotta. I media svedesi, inoltre, sottolineano come nell’ultimo periodo Zlatan e la moglie raramente si sono visti insieme...”.

Ultimo aggiornamento: 19:56

