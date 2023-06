Diletta Leotta e il sesso in gravidanza con Loris Karius: «Dipende dalle dimensioni...a volte aiuta»

Diletta Leotta e Loris Karius saranno presto genitori. E nelle ultime ore, in onda su Radio 105, la conduttrice di Dazn ha confessato le sue paure del momento. Intervistata dall'amico e collega Daniele Battaglia, Diletta ha parlato anche di come è cambiata la sua intimità con Karius in questo periodo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Diletta Leotta e il sesso in gravidanza

Durante l'intervista Diletta Leotta ha confessato che si chiede spesso come facciano le altre coppie in attesa a gestire l'intimità. «Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, chi invece ne ha tanta - ha sottolineato Diletta Leotta -. Alcuni medici dicono che è una cosa positiva verso la fine, aiuta».

Poi, ha aggiunto: «Dipende anche dalle dimensioni della pancia.

Poi, una cosa è il punto di vista delle donne e un'altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l'uomo abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata».

Loris Karius e Diletta Leotta più uniti che mai

Loris Karius ha accompagnato Diletta Leotta e ha partecipato al programma radiofonico in onda su Radio 105 condotto dalla futura madre di sua figlia e da Daniele Battaglia. Il calciatore ha anche salutato i radioascoltatori in italiano.