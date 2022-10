Diletta Leotta e Loris Karius, la foto che spazza via ogni dubbio: il calciatore beccato a Milano da lei

Tutto vero: fra Diletta Leotta e il calciatore Loris Karius c'è del tenero. Il portiere tedesco è stato paparazzato dal settimanale "Chi" a casa della conduttrice Dazn. La rivista diretta da Alfonso Signorini mostra l'arrivo in Italia di Karius con un volo privato (il pomeriggio era impegnato nella sfida del suo Newcastle con il Tottenham di Antonio Conte) e l'ingresso nel palazzo di Diletta Leotta, a Milano.

Chi è Loris Karius, la nuova fiamma della Leotta

Diletta e Karius si sarebbero conosciuti pochi giorni fa a Londra. Lui è celebre per gli errori commessi nella finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico rimediato nei primi minuti di gioco, ma anche per il suo profilo Instagram da 1,8 milioni di follower, dove mostra il suo fisico scolpito e per la lunga sequenza di fidanzate bellissime. «Fino a due settimane fa Diletta Leotta risultava fidanzata con un modello italiano, Giacomo Cavalli - scrive "Chi" sui suoi canali social - Ma queste immagini spazzano ogni dubbio».