Pancino sospetto e fuga d'amore con Karius: Diletta Leotta incinta?

Diletta Leotta e Loris Karius sempre più complici e uniti. Nello scorso weekend la nuova coppia del mondo del calcio, che infiamma il gossip, si è regalata qualche giorno di relax in un resort nel Bresciano, ma non sono sfuggiti ai paparazzi del settimanale Chi. I fotografi sono riusciti a intercettarli all'uscita dalla struttura e le voci sulla possibile gravidanza della giornalista di Dazn, sembrano essere confermate dagli scatti rubati.

Le voci del gossip

Dopo il video sospetto caricato su TikTok, in occasione del Festival di Sanremo, dalla Leotta, le voci e i rumor che vogliono la conduttrice incinta si fanno sempre più insistite. E le foto «rubate» dal magazine di Alfonso Signorini sembrano confermare la notizia. L'abito che indossa contiene a fatica le sue forme prosperose e la stoffa leggera, sottolinea un pancino che non lascia spazio all'immaginazione. Il tutto viene coperto da un cappotto lasciato aperto, ma il tentativo di nascondere le forme sembra proprio essere fallito.

La fuga d'amore

Il volto di spicco di Dazn e il suo nuovo fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius, hanno trascorso qualche giorno in un lussuoso resort con spa in Franciacorta, immerso nella natura. Una fuga d'amore che, però, non è sfuggita ai paparazzi che li hanno sorpresi pronti per tornare a casa e ai loro impegni lavorativi. La Leotta sfoggia forme sospette sotto l'abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa. Al momento nessuna conferma dai diretti interessati, probabilmente perché è ancora troppo presto per rendere pubblica la notizia. Ma la dolce attesa sembra essere sempre più evidente.

La storia d'amore

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da qualche mese. Una storia d'amore iniziata in sordina e lontana dai riflettori, ma che con il passare del tempo è diventata pubblica e il loro amore ha invaso i social della coppia. E, una volta resa ufficiale la relazione, i due sono stati paparazzati più di una volta insieme. Le presentazioni in famiglia sono già state fatte e c'è grande armonia. Mirko Manola, fratello della conduttrice, e sua moglie Irene Simeoni erano allo stadio a Wembley insieme a Diletta a fare il tifo per il Newcastle, la squadra in cui milita il portiere, in occasione della finale di Carabao Cup, che sfortunatamente ha visto Karius uscire sconfitto ai danni del Manchester United. Una finale che segna la rinascita del portiere, dopo una disastrosa finale di Champions League che lo aveva fatto crollare in una forte depressione. Una rinascita che la sua amata Diletta ha voluto celebrare con una lettera d'amore riportata da Dazn, proprio in vista della finale.

La lettera

«Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine», ha scritto Diletta Leotta a conclusione di una lunga lettera d'amore pubblicata da The Atlethics e dedicata al suo compagno in occasione del suo ritorno in campo. Ma non finisce qui. Perché, poi, la Leotta ha intervistato il suo nuovo compagno, pubblicando sui suoi social network un piccolo estratto. Lei lo guarda con un sorriso sognante e gli occhi pieni d'amore, mentre lui si confida sugli ostacoli della sua carriera e su come ha affrontato i periodi bui. «Grazie per le emozioni che hai dato a noi e che hai dato a me», dice lei commossa prima di abbracciarlo... e chissà se in quel grazie ci sia anche l'emozione di una prima gravidanza che, probabilmente, verrà ufficializzata a breve...