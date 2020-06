Diletta Leotta incinta? Il pancino sospetto e la visita in clinica col fidanzato Daniele Scardina

Diletta Leotta incinta? La conduttrice di Dazn, che ha trascorso il lockdown assieme al fidanzato, il pugile Daniele Scardina, e ultimamente è stata vittima di un furto nel suo appartamento, è stata sorpresa mentre si reca in una clinica sfoggiando delle curve…sospette.

Il settimanale “Diva e donna” ha fotografato Diletta assieme al fidanzato Daniele Scardina. Diletta, in giacchetta di pelle su vestitino jeans, sfoggia delle curve più morbide del solito e viene appunta scortata dal puglie campione in una clinica, per poi “fuggire” insieme di nuovo verso casa.



Una casa che ha appunto visto la loro prima convivenza in coincidenza col lockdown da coronavirus e, dato che la relazione sembra andare a gonfie vele, l’arrivo di un figlio magari non li prenderebbe troppo impreparati…



