Diletta Leotta e Can Yaman, il bacio più romantico dei social nel giorno di San Valentino

Tramonto+mare+bacio. Uguale: San Valentino. E se a questi elementi aggiungiamo Diletta Leotta e Can Yaman ecco che lo scatto raggiunge vette d'amore altissime. La coppia del 2021 piccioncineggia su Instagram, un botta e risposta che infiamma i cuoricini (virtuali) e fa battere i cuori (veri) di "ancora crede nell'amore". Si viaggia a vele spiegate in questa domenica da gossip, spulciando tra le migliaia di reaction alla foto postata dalla conduttrice di Dazn e dall'attore turco. Era nell'aria il post, soprattutto dopo la story pubblicata da Can Yaman nella quale inquadrava una rosa mentre guardava la sua compagna lavorare in tv.

Il tempo di scorrere le immagini sul rullino fotografico e di trovare quella giusta per rispondere al suo innamorato. Ecco che Diletta risponde postano l'atmosfera da poster colorato anni '80, un po' tempo delle mele un po' "guardate quanto ci amiamo". E dopo le foto patinate sui magazine di gossip arriva una foto "normale" dei due ragazzi che ufficializzano sempre di più la loro storia d'amore.

