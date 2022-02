Diletta Leotta di nuovo single? Finita la love story con il modello Giacomo

Diletta Leotta di nuovo single. La giornalista e conduttrice di Dazn avrebbe infatti messo fine alla sua relazione con il fidanzato, il modello Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta (Instagram)

Diletta Leotta di nuovo single

Diletta Leotta di nuovo single. Stando alle indiscrezioni di “Diva e donna” la conduttrice e il fidanzato, il modello Giacomo Cavalli, si sarebbero detti addio. I due non hanno mai ufficializzato la loro love story ma non sono sfuggiti agli obiettivi delle fotocamere dei paparazzi. La Leotta avrebbe conosciuto il suo ex Giacomo, modello di Brescia con una laurea in Economia e Gestione Aziendale, durante delle vacanze a Ibiza, dove sarebbe appunto scoccata la prima scintilla e nato il flirt.

Can Yaman (Instagram)

Prima di lui Diletta è stata a lungo la compagna di Can Yaman, l’attore e modello turco diventato famoso con la serie tv “DayDreamer - Le ali del sogno”. I due sembravano molto innamorati, con tanto di vacanze insieme e presentazione in famiglia, ma poi la love story è improvvisamente (e misteriosamente) finita.

