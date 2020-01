Diletta Leotta pendolare per amore, vacanze a Miami con Daniele Scardina

Ora è tornata a Milano ed è in attesa di Sanremo 2020, ma l’inizio dell’anno la giornalista Dazn Diletta Leotta l’ha trascorso lontana dall’Italia, precisamente sotto al sole della Florida, assieme al fidanzato Daniele Scardina che vive a Miami.

& I due sono stati “scoperti” la scorsa estate durante una romantica gita in barca regolarmente paparazzata, ma hanno preferito per tutto questo tempo, complice anche qualche alto e basso nella love story, hanno preferito mantenere la loro love story lontano dai riflettori. Le cose sono cambiate però dato che Daniele ha recentemente postato la prima foto di coppia sui social e che i due hanno appunto trascorso la loro prima vacanza insieme.

Diletta, giornalista Dazn di stanza a Milano, ha accorciato le distanze e come dimostrano gli scatti pubblicati da “Diva e donna” è volata dal fidanzato. I due sono stati sorpresi mentre trascorrono una romantica sulla spiaggia di Miami, sfoggiando fisici a prova di critica, fra passeggiate e teneri sguardi. Daniele ha recente parlato del suo amore per Diletta: “Abbiamo iniziato piano questa storia - ha fatto sapere “Chi” - stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

