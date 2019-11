Diletta Leotta e Daniele Scardina inseparabili, l’amore continua anche dopo il trasferimento

Ha fatto ritorno a Milano dopo due mesi di lontananza e il puglie Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, è tornato a fianco della giornalista Dazn Diletta Leotta con cui era stato sorpreso quest’estate durante una romantica gita in barca.



Scardina infatti è stato impegnato a Miami, dove si è duramente allenato dopo la pausa estiva. Ritornato in Italia, è corso a Milano per incontrare la fidanzata. La coppia, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, ha trascorso diversi giorni insieme, dormendo a casa di Diletta.

Durante una serata il tête-à-tête è stato interrotto dall’incontro col cantante Gigi D’Alessio, con cui si sono fermati a parlare. Scardina in passato ha parlato della sua relazione con la Leotta, anche se non ha mai ufficializzato il fidanzamento: “Non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa – ha spiegato- basta quello che proviamo. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega”.

Ultimo aggiornamento: 17:17

