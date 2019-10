Le duellanti Diletta Leotta e Giulia De Lellis, lo scontro arriva… sugli scaffali in libreria

Sembra che non corra buon sangue fra Diletta Leotta e Giulia De Lellis, forse a causa di alcuni like di Andrea Iannone, e ora le due si “scontreranno” in libreria, dove Giulia primeggia da tempo col suo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.



La causa del malumore fra Giulia e Diletta sembrano appunto essere alcuni like di apprezzamento digitale di Andrea Iannone per la Leotta prima di comunicare al mondo l’inizio della sua love story con la De Lellis. Dal canto suo la Leotta, in crisi col pugile Daniele Scardina, con cui è stata sorpresa quest’estate, ha deciso di mettere nero su bianco la sua vita in una nuovo progetto editoriale.



Ad aspettarla troverà la De Lellis: “Nuovi progetti per Diletta Leotta – fanno sapere le “Chicche di gossip” di “Chi” - Dopo aver ricominciato una vita da quasi single - Ia crisi con il pugile Daniele Scardina dura da un po', anche se i due potrebbero rivedersi presto - Diletta ha scelto di raccontarsi in un libro, sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis".

Tra le due non corre buon sangue per via di un "like" che Andrea Iannone avrebbe messo sul profilo Instagram della Leotta pochi giorni prima di ufficializzare la storia con Giulia. "Like" non gradito”.

Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA