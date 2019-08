Diletta Leotta scatenata sulla barca: dopo il pugile arriva il musicista

Temptation Island 2019, le pagelle: promossi e bocciati, i voti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando è tornata single,ha attirato ancora di più l'attenzione dei fotografi. Davanti all'obbiettivo sembra scatenata e intenzionata a godersi l'estate completamente. Nelle foto pubblicate dal settimanale "Diva e Donna" la si vede in barca con il collega della radio e musicistaLa giornalista, però, era stata immortalata in atteggiamenti intimi con il pugileDiletta sfoggia un bikini anmalier, si tuffa e si diverte al largo di Amalfi. Regala siparietti bollenti con le sue curve mozzafiato e condivide con i followers su Instagram le sue vacanze. Diletta sembra così la regina dell'estate. Molti i flirt che le sono stati attribuiti dall'inizio della bella stagione.Tutto è iniziato quando ha annunciato di essersi separata dal fidanzato storicoSubito dopo i rumors hanno parlato di una relazione con- cosa totalmente smentita - poi con il pugile Scardinia e ora con il musicista. ​La Leotta e il Lotti, in arte il “Maestrello”, conducono insieme il programma radiofonico 105 "Take Away", che va in onda su Radio 105 tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00. I due quindi si conoscono già molto bene e sembrano essere molto complici.