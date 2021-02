Diletta Leotta conferma la storia con Can Yaman, il gesto romantico e la prima foto insieme che non lascia più dubbi

Per la prima volta Diletta Leotta conferma la storia d'amore con Can Yaman e pubblica una fotografia insieme che non lascia più dubbi. La conduttrice sportiva ha condiviso con i milioni di followers uno scatto molto dolce dal quale traspare la complicità da fidanzati. Sono entrambi a una lezione di equitazione, con l'equipaggiamento e sorridono al fianco di un cavallo.

APPROFONDIMENTI SEX SYMBOL Can Yaman e Diletta Leotta "coppia pericolosa": la prima...

LEGGI ANCHE:

Can Yaman e Diletta Leotta, l'indiscrezione sul Festival di Sanremo e il gesto super romantico

Diletta Leotta e Can Yaman, la conferma

Dopo settimane di gossip e di rumors, con qualche piccola dedica da parte dell'interprete di "Daydreamer le ali del sogno" e futuro Sandokan nel prossimo remake, ecco che anche Diletta inizia a documentare la frequentazione. I due sono sempre più legati. La location scelta per la prima foto insieme comunica l'idea che entrambi stiano vivendo una sorta di fiaba. La didascalia scelta è eloquente: «C’era una volta…». Frase accompagnata da emoji con stelline.

Diletta Leotta e Can Yaman, il ritorno sui social

Diletta Leotta ha voluto tornare sui social con questo scatto dopo essere stata assente qualche giorno per partecipare alla seconda edizione di Celebrity Hunted. Can Yaman l'ha battuta sul tempo pubblicando la prima foto insieme già qualche giorno fa. La storia, dunque, procede a gonfie vele, nonostante le perplessità delle ammiratrici dell'attore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA