Diletta Leotta e il tango infuocato con l'amico misterioso. Finito il campionato di Serie A per la conduttrice di Dazn è tempo di vacanze, passate in allegria con le amiche e amici al mare. Infatti, da qualche tempo Diletta è tornata single, dopo la fine della sua storia con il pugiile Daniele Scardina, detto King Toretto.

Nonostante qualche voce di riappacifazione tra i due, però, Diletta Leotta, almeno stando alle sue foto e ai suoi video sui social, sembra essere sempre in compagnia delle sue amiche e di Daniele Scardina, almeno per ora, non sembra esserci traccia.

Nelle ultime stories del profilo di Diletta Leotta, però, si vede la bella conduttrice di Dazn ballare un caldo tango - viste anche le temperature - con un ragazzo. Due passi di danza e poi entrambi giù dalla barca in acqua. Nulla che faccia presagire chissà quale storia d'amore, ma la bella Diletta non sembra affatto disprezzare il siparietto a cui ha dato vita con il misterioso ragazzo che era con lei sulla barca. Solo un'amicizia? Il tempo ce lo dirà.



