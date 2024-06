Diletta Leotta, il sexy addio al nubilato a Ibiza: i look provocanti e le foto del weekend con le amiche (senza Elodie)

Il 22 giugno Diletta Leotta dirà sì a Loris Karius e questo weekend si è scatenata con le amiche a Ibiza per il suo addio al nubilato. E’ stata la stessa conduttrice di Dazn a postare una serie di foto direttamente dalle Baleari: "My bachelorette weekend", ha scritto su Instagram.

I sexy look della sposa

Diletta si è già calata nella parte della sposa e ha sfoggiato un mini dress in pizzo sangallo di Atelier Emè, ma a infiammare i social è stato il micro costume viola intreccitao che ha mostrato durante il party in piscina con le amiche. Nelle foto si riconoscono Irene Simeone, cognata di Diletta Leotta, moglie del fratello Mirko e Francesca Muggeri. Grande assente Elodie, probabilmente testimone o damigella della sposa. La cantante è assente giustificata dato che è rimasta a Milano dove è stata protagonista di uno show in piazza San Babila per lanciare il suo ultimo singolo “Black Nirvana”.

Il matrimonio alle Eolie



Dopo due anni di relazione (i due si sono conosciuti nel 2022 a Parigi) e la nascita di una bambina, Aria, venuta al mondo il 16 agosto 2023, la coppia è pronta a giurarsi amore eterno, di fronte a circa 150 invitati. In una recente intervista al settimanale “F”, Leotta ha parlato delle sue imminenti nozze con Loris Karius alle Eolie alla presenza di circa 150 invitati. «Stiamo seguendo il corso prematrimoniale nella parrocchia sotto casa – ha detto – Lo facciamo da privatisti quando Loris è a Milano nel weekend.

Andiamo la domenica mattina alle 7, poi io scappo allo stadio». La conduttrice ha poi ribadito di essere nel panico per la scelta dell’abito: «Ne avrò provati trenta. Vorrei andarci in jeans all’altare». Ma c’è chi sostiene che Diletta abbia in programma tre cambi d’abito per tutto il giorno delle nozze tra cerimonia e banchetto.