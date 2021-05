Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel è già una stella: in posa come la madre per D&G

Deva Cassel ha appena sedici anni, ma la sua strada è già segnata. E porta direttamente al mondo delle passerelle e dei set fotografici. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è diventata testimonial di Dolce&Gabbana, con uno spot girato sul lago di Como per il profumo Dolce Shine, e conquista le copertine delle riviste di moda. In una foto diffusa su Instagram, fa il verso alla madre, in costume intero, e alcuni ricordano un servizio fotografico di Monica per Madame Figaro, in cui la somiglianza è impressionante.

Scorrendo le immagini su Instagram, il gioco è ancora più evidente, con la figlia in posa con un vestito della madre (sempre Dolce&Gabbana), e sulle rive di Bellagio, non lontano dalla villa di George Clooney. Il legame con la casa di moda italiana si è ormai consolidato, con un servizio interamente dedicato a D&G, su Harper’s Bazaar (edizione spagnola) con Deva in posa con alcune delle mise più rappresentative della collezione primavera-estate.

Anche in questa partnership, Deva ricalca le orme dell'attrice di Malena, che ha lavorato con Dolce&Gabbana sin dal 2012, e che ha posato proprio sulle rive del lago di Como per la pubblicità della borsa Devotion. Deva è anche molto sportiva: pratica con regolarità cross fit e surf, e in una intervista a Elle ha raccontato che il profumo della sua infanzia aveva la fragranza «della colonia di papà e della pasta di mamma».

Di certo, il patrimonio genetico è importante. Deva ha dato prova di sé anche con un video in cui, sempre per D&G, ha mostrato qualche passo di danza. Se non è già nata una stella, poco ci manca.





