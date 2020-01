Detto Fatto, Bianca Guaccero rivela: «Checco Zalone ci ha provato con me. E io...». La conduttrice pugliese del factual show di Rai2 ha raccontato a Di Più Tv un fatto, finora rimasto inedito, riguardo la sua conoscenza con il regista e attore di Tolo Tolo, pugliese come lei.

Ecco le parole di Bianca Guaccero: «Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni Novanta. Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa. In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano, sempre in provincia di Bari e pure loro stavano andando in gita. Io stavo parlando con le mie amiche, quando all’improvviso c’era questo ragazzo (Checco Zalone al secolo Luca Medici, ndr) che mi guardava. Poi tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di Colpo di fulmine».

E conclude: «Si atteggiò, convinto di fare colpo. Non fui scortese. Anzi, gli feci il complimento per i il coraggio. Ma gli dissi di no, anche perché all’epoca ero fidanzata».

