Dayane Mello: il fratello Lucas morto a 27 anni. Lei sceglie di restare nella casa del GFVip. È morto uno dei fratelli di Dayane Mello. La concorrente del Grande Fratello Vip si trova da mesi nella casa e ovviamente non è ancora a conoscenza di quanto accaduto. A dire cosa è accaduto è Juliano, fratello della modella entrato nella casa durante la diretta che ha annunciato la morte di un altro fratello, Lucas di soli 27 anni.

In una storia su Instagram riporta la terribile notizia. «Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello», ha scritto il fratello di Dayane Mello, «Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve».

Sempre Juliano aveva mostrato una foto della loro famiglia su Instagram scrivendo: «Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto?»

Non si hanno notizie su cosa possa essere accaduto, la morte sconvolge particolarmente data la giovanissima età del fratello della Mello. Dayane è stata messa al corrente dell'accaduto dalla produzione che sulla pagina Twitter ha fatto sapere che è uscita momentaneamente dalla Casa, specificando che si trattava di motivi familiari. Dopo il temporaneo allontanamento di Dayane la concorrente ha deciso di tornare nella casa. A darne la notizia è sempre l'account ufficiale del Grande Fratello su Twitter che scrive: «Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l'abbraccio delle persone che le vogliono bene».

Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2021

Intanto su twitter si è scatenata la solidarietà dei fan del GFVip che hanno portato in tendenza l'hashtag #ForzaDayane. In molti si chiedono cosa deciderà di fare la modella e cosa la produzione.

