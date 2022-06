Dayane Mello contro gli haters: ecco cosa ha deciso di fare l'ex gieffina

Dayane Mello contro gli haters. Nelle scorse ore, la modella brasiliana si è fatta vedere nelle sue Instagram Stories di fronte ad una caserma dei carabinieri, dove ha depositato una denuncia formale nei confronti dei suoi haters. «Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici» ha esordito Dayane, spiegando le motivazioni che l'hanno portata a denunciare. «Ho dovuto denunciare tante persone, che continuano a fare gli hater, con cattiveria su di me, su tanti argomenti» ha spiegato Dayane Mello, sottolineando nello specifico che sono ormai in troppi ad essersi in qualche modo impicciati nella sua vita personale.

L'ex gieffina non ha specificato quali siano stati i messaggi di odio o i commenti troppo invadenti ricevuti sui social. Si è infatti limitata a parlare di generici haters nei confronti dei quali, dopo continue offese, ha scelto di applicare una linea dura.

