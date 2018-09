David Beckham e Victoria: «Ma quale crisi, siamo una squadra sempre più forte»

David e Vittoria Beckham divorziano? Ecco cosa c'è dietro alla "fake news": «Prenderemo provvedimenti»

La famiglia Beckham in Indonesia durante il terremoto: «Fuggiti in un hotel da 5mila sterline al giorno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le voci die possibili, ormai, si susseguono da 20 anni e oggi ci scivolano addosso. Abbiamo imparato a farci una risata di fronte a tutte queste voci infondate, ma non è ugualmente semplice per le persone a noi più care. I nostri parenti e amici più stretti soffrono ogni volta che si parla di crisi nel nostro matrimonio». Parola diin, una delle donne più famose e fortunate del mondo.Dopo la travolgente carriera musicale con le Spice Girls e il matrimonio con, Victoria è diventata anche una stilista di successo e insieme al marito ha cresciuto quattro splendidi figli. Proprio insieme alla famiglia,, ormai attiva nel mondo della moda da un decennio, ha posato per l'edizione britannica di Vogue , rilasciando anche un'intervista al mensile.«La verità è che la nostra famiglia è unasempre più unita: sappiamo che tutti insieme siamo più forti di quanto non saremmo individualmente» - spiega Victoria - «Siamo una famiglia normale, nonostante la celebrità, ma io e David ce lo chiediamo sempre: saremmo arrivati fin qui se non ci fossimo conosciuti e sposati?». La, al gran completo, ha poi posato per il fotografo Mikael Jansson: i figli di David e Victoria (il 19enne Brooklyn, il 16enne Romeo, il 13enne Cruz David e la piccola Harper, di sette anni) giocano con le pistole ad acqua, mentre i genitori sono sdraiati su un prato e, per completare la famiglia, c'è anche il cane Olive.