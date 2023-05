David Beckham, Victoria pubblica una foto di coppia sexy: «Stiamo festeggiando». I fan impazziscono

David e Victoria Beckham sono una delle coppie più longeve dello showbiz: i due sono sposati dal 1999 e sembrano essere ancora oggi molto affiatati, come dimostrano le foto, le storie o i simpatici siparietti che postano sui propri profili Instagram. L'ex calciatore del Manchester United ha compiuto 48 anni proprio ieri, martedì 2 maggio e per l'occasione la moglie gli ha dedicato vari post ma uno in particolare ha attirato l'attenzione dei fan che si sono scatenati con i like e i commenti.

Il post Instagram di Victoria Beckham

L'ultimo post che Victoria Beckham ha pubblicato sul proprio profilo Instagram vede protagonista il marito David che, in mutande, è entrato in una piccola piscina in mezzo a un giardino. A giudicare dall'espressione dell'ex calciatore, l'acqua, o comunque la temperatura, non deve essere stata proprio mite: sembra, infatti, che David abbia molto freddo. La didascalia aggiunta da Victoria recita: «Noi stiamo festeggiando! Non ringraziatemi», rinferendosi allo scatto sexy che mostra il fisico molto in forma di David.

I figli di David e Victoria Beckham

David e Victoria Beckham oltre ad essere una delle coppie più invidiate nel mondo dello spettacolo, proprio per la complicità, sono anche due genitori molto presenti e affettuosi con i loro quattro figli: Brooklyn (che vive con la moglie Nicola negli Stati Uniti), Romeo (che è sempre più al centro del gossip perché secondo la stampa inglese starebbe per sposare la sua fidanzata Mia), Cruz e la più piccola di casa, Harper.