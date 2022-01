Damiano dei Maneskin in crisi con Giorgia Soleri? Lo sfogo: «Non sono un giocattolo»

Damiano David dei Maneskin si sfoga su Twitter contro il gossip che negli ultimi giorni lo vede in crisi con la fidanzata Giorgia Soleri. Il frontman della band romana, che ha appena compiuto 23 anni, ha rotto il silenzio e deciso di rispondere alle voci sulla sua vita sentimentale.

APPROFONDIMENTI LE GAFFES Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri in crisi? L'indiscrezione dopo...

«Nonostante abbiano appena preso casa insieme - aveva scritto Dagospia - negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra di loro. Il motivo? Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo».

I got very sick the last few days, you people are definetly talking too much. I’m a human not a freaking toy.

— Damiano David (@daviddamiano99) January 14, 2022