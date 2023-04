Damiano dei Maneskin cambia look, capelli rasati e biondo platino: fan deluse. «Fa di tutto per diventare brutto. Ma perché?»

Cambio look, di nuovo, per Damiano David. Mentre i Maneskin girano in lungo e largo l'Italia con il loro tour, il frontman della band ci casca di nuovo e fa un restyling ai capelli. Così, dopo aver sconvolto le fan a inizio anno quando ha abbandonato la folta chioma per promuovere l'uscita del singolo Gossip e del nuovo album RUSH! e si rasò, ora Damiano dei Maneskin si fa biondo platino.

Damiano dei Maneskin cambia look

Stavolta il materiale su cui potersi sbizzarrire era davvero poco. Infatti Damiano aveva già una rasatura bella e fatta così l'unica cosa che ha potuto fare è cambiare colore, e lo ha fatto. Le foto che il cantante della band romana ha postato sui social lo ritraggono senza maglietta e in primo piano.

Fan deluse

Cambio che ai fan non è piaciuto molto. Sulla bacheca Instagram del leader della band sono molte le follower che si chiedono il motivo reale per il quale damiano abbia preso questa decisione. «prova provata che ti devi proprio impegnare per stare male (e ti stai impegnando la smetti ooooo)» e ancora, «Ma perché vuole assumere le sembianze di un tossico all 'ultimo stadio???? L'unico che da bellissimo fa di tutto per diventare brutto. Ma perché????». Certo le fan che lo acclamano e apprezzano in ogni forma, misura e colore ci sono, ma ultimamente Damiano pare stia perdendo un po' di sex appeal.