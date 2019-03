Le Parodi pazze per le borse: «Sono come il marito, le scarpe come l'amante»

di Nicole Cavazzuti

Cristina in giacca jeans, scarpe color avorio dal tacco alto, collana forte e orecchini, è l’esperta di moda. Benedetta, in jeans a zampa e pellicciotto rosa shocking, è l’esperta di cucina.Le sorelle Parodi hanno look e stili diversi, ma un file rouge: impazziscono per le borse. E nella nostra video intervista esclusiva realizzata alla sfilata di Simonetta Ravizza autunno – inverno 2019-2020 ci aprono (virtualmente) il loro armadio.Benedetta Parodi, (nella foto a destra), è sposata con il giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa. Hanno tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.Cristina Parodi è sposata con Giorgio Gori, politico del Partito Democratico. Hanno tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica.