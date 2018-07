Cristina Marino, topless a Mykonos in vacanza con Luca Argentero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MYKONOS – Sembra proprio chee la fidanzataabbiano superato i problemi legati ai numerosi impegni sul set dell’ex gieffino oggi affermato attore.La coppia infatti, nata nel 2015 sul set di “Natale ai Caraibi,” è stata sorpresa da “Chi” durante una romantica vacanza a Mykonos.I due trascorrono il tempo in spiaggia, dove Cristina sfoggia un topless che non lascia indifferente il compagno, che ne approfitta per immortalare il momento in una foto…