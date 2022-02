Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e i problemi della sua vita: «Mi manca andare al supermercato»

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, si racconta a pochi giorni dal lancio del reality ‘Soy Georgina’ su Netflix. La donna parla della sua quotidianità e del prezzo che paga per poter stare accanto al campione. «Il pubblico vede la parte bella di un calciatore, ma non alzarsi presto, avere freddo, bagnarsi…».

La vita di Georgina, che è incinta di due gemelli, non sarebbe dunque tutto rosa e fiori. Vive accanto a uno degli sportivi più ricchi e famosi al mondo, ma lontano dai riflettori ci sono anche dei 'contro' e dei sacrifici. Difficile da crederlo quando si vive nell'attico più costoso di Lisbona e si va in vacanza su un enorme.

Nonostante la bella vita, Georgina Rodriguez racconta al quotidiano El Mundo cosa rimpiange: «Questa è la parte peggiore. Quello che mi manca di più fare con Cris è andare in un negozio o al supermercato, come fanno altre coppie. A volte penso che abbiamo molte cose buone, ma è difficile non poter andare al bar all'angolo, dover sempre andare in ristoranti dove tutto è organizzato in modo che la gente non ti dia fastidio, non poter accompagnare a scuola i propri figli… Si perdono le cose di tutti i giorni che si avevano prima, lui non le ha da molto tempo e ora nessuno le ha». La modella argentina ha incontrato Ronaldo nel 2016 mentre era assistente alle vendite di Gucci.

