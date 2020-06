Cristiano Ronaldo, party incredibile per il compleanno dei gemellini: le dolci parole di Georgina

Cristiano Ronaldo ha organizzato un incredibile party per festeggiare il compleanno dei suoi gemellini. Una festa che non poteva essere che da favola. I bambini del campione portoghese compiono tre anni e per l'occasione la famiglia si è trasformata in supereroi e personaggi della Disney. Sui social le foto di Georgina Rodriguez e dei quatto figli in posa nel loro appartamento torinese. Gli scatti sono finiti sui social.

Mamma Georgina indossa una tutina attillata da Power Ranger, Cristiano Jr è vestito da Hulk, Alana è una principessa con coroncina di fiori in testa. Mateo, uno dei festeggiati, indossa il costume di Spider Man, mentre la gemella Eva è vestita da Rapunzel. Ronaldo invece è Alladdin. Sullo sfondo palloncini colorati, un castello gonfiabile e tantissimi doni.



La foto è stata condivisa anche da Georgina. «La famiglia - scrive a corredo del post - è dove inizia la vita e l'amore non finisce mai. Oggi celebriamo la vita di Eva e Mateo. Le nostre piccole stelle hanno 3 anni. Il mio sentimento quotidiano è di appagamento e gratitudine verso Dio per esserci preso cura di noi, dandoci salute, amore e tenendoci uniti. Ti amo famiglia. P. S: Vediamo chi spiega ad Alana che non è il suo compleanno ... Ci abbiamo provato ma lei pensa che sia anche suo. Beh, ogni compleanno in questa casa lo sentiamo nostro, inclusi gli adulti».

