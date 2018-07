Cristiano Malgioglio e il no all'amica Mara Venier: «Preferisco Barbara D'Urso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e il presuntoall'amica. Dopo tanti rumors, sembra che il paroliere ed ex gieffino non sbarcherà a. Cristiano infatti avrebbe rifiutato l'invito della zia Mara a seguirlo in Rai. Ecco cosa sta succedendo.Come riporta il sito Velvet , sarebbe ila rivelare l'indiscrezione: «Dopo un lungo corteggiamentoper partecipare a Domenica In. Malgioglio, quindi, resta a. Per lui è previsto il ritorno nel programma di Piero Chiambretti, su Rete 4, e sta valutando anche un altro progetto».Sarebbe confermata dunque la presenza nei programmi di, ma resterebbe top secret il nuovo progetto in ballo. Staremo a vedere.