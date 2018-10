Cristiana Capotondi pancino sospetto a pranzo con Andrea Pezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsospetto perL’attrice è fidanzata da lungo tempo con l’ex veejay di “Mtv” e oggi imprenditoreè stata sorpresa durante un pranzo in un ristorante assieme al compagno.La Capotondi indossa un vestito rosso aderente che, come fa notare “Nuovo” che pubblica le immagini, mette in mostra un pancino sospetto. Un figlio in arrivo? Sul tema Cristiana ha già detto la sua sottolineando che né lei né tantomeno il compagno hanno preclusioni a riguardo. Legata a Pezzi dal 2006, la coppia festeggia i dodici anni d’amore.