È già crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Clamorosa indiscrezione: «Lui pensa ancora a Ilary»

Aria di crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Da qualche giorno si vocifera che i due potrebbero aver preso le distanze. Dopo un' iniziale passione, dopo uno scambio di anelli, la decisione di andare a convivere e numerose vacanze insieme, la coppia starebbe subendo un brusco stop. A confermare le voci di crisi è l'esperta di gossip Deianira Marzano che riporta l'ennesima segnalazione.

La segnalazione

Un utente spiega di aver notato l'assenza di Noemi a una serata in cui invece era presente Totti, un fatto insolito, visto che i due dopo l'ufficializzazione della loro relazione, sono sempre apparsi insieme pubblicamente. L'utente in questione spiega che i due si sono lasciati, al punto che Francesco non indosserebbe più al dito l'anello che si erano scambiati. L'ex campione della Roma continuerebbe però a vivere nell'appartamente che hanno preso insieme.

Ritorno di fiamma?

Questo a confermarlo sono le storie e i TikTok di Chanel, figlia del pupone e di Ilary Blasi, insieme a Totti. In questi giorni che la conduttrice de L'Isola dei Famosi è in vacanza in montagna con Bastian e altri amici, la secondogenita si sarebbe trasferita dal padre e proprio dalle sue storie emergerebbe un riferimento alla mamma. I due ballano una canzone che sarebbe stata storicamente del campione e della sua ex. Che ci sia addirittura aria di ritorno di fiamma?