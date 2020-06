Crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ecco tutti i motivi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo una crisi di coppia e a confermarlo sono stati anche i diretti interessati. Stefano è partito per Napoli per la nuova edizione di “Made in Sud” e torna a Milano, dove è rimasta Belen, solo per trovare il figlio Santiago. Sui motivi alla base della separazione si è detto molto, dalla presenza di un terzo incomodo alle pressioni da parte delle relative famiglie, ma sembra che le cause vadano ricercate all’interno della coppia.

A dare qualche indizio il settimanale “Chi” che appunto assicura che le tesi circolate finora sono prive di fondamento: “Non c’erano di mezzo altre persone – si legge sulla rivista - e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. E’ l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare al propria natura”. A provocare la situazione infatti sarebbe stata la differenza di caratteri che stavolta non sono riuscite a conciliarsi.

Da una parte la popolare Belen, dall’altra il riservato Stefano: “Certo, il profilo di Belen, la sua popolarità, il suo stile di vita, il suo carattere estroverso e la sua libertà, a volte si scontrava con la calma apparente e la razionalità di Stefano. E poi De Martino voleva scindere la propria immagine di conduttore dal gossip che tanto gli ha dato, ma qualcosa gli ha tolto”.

E la voglia di riservatezza di De Martino trapela anche sulle sue dichiarazioni circa la separazione: “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri – ha spiegato – conosco tante persone che si sono prese e lasciate più volte. In questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.

