Foto con la maschera d'ossigeno, paura per Mauro Icardi: il motivo fa scoppiare la polemica

Paura per Mauro Icardi, che ha pubblicato le immagini con la maschera dell'ossigeno. Il marito di Wanda Nara è apparso nelle stories di Instagram mentre era su un lettino con evidenti problemi respiratori. Nello scatto successivo ha spiegato il motivo: l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain si stava sottoponendo a una normale seduta post-allenamento di una terapia volta al recupero totale a livello cardio-respiratorio. Una prassi comune per tutta la squadra.

Mauro Icardi, paura per il calciatore

Nella storia successiva ha pubblicato l'immagine della camera iperbarica che il Psg ha fornito ai suoi calciatori per seguire la terapia: «Per tutti quelli che me lo chiedono, è una camera iperbolica che ho in casa e si usa per prevenire infortuni e recuperare più velocemente dopo partite e allenamenti. Si respira ossigeno puro a una pressione tre volte più alta rispetto a quella atmosferica».

Mauro Icardi, la reazione di Wanda Nara

Più tardi la moglie Wanda Nara ha rassicurato i followers mostrando le immagini della cena e smentendo l'ipotesi del ricovero: «Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro», ha scritto. Niente di grave per l'ex interista, ma in molti hanno sottolineato la mancanza di tatto nel mostrare la maschera d'ossigeno in questo periodo. Il Covid causa vittime e ricoveri in terapia intensiva. Foto simili sono molto diffuse.

