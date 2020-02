Costanza Caracciolo incinta dopo Stella, sarà un'altra femminuccia: «Ecco quando nascerà»

Costanza Caracciolo è incinta e diventerà mamma per la seconda volta. L’ex velina, che ha sposato Bobo Vieri con una cerimonia a dir poco intima a Milano, ha già dato alla luce la sua prima figlia, Stella, che a primavera avrà una sorellina.

La notizia è stata data dalla stessa Costanza a “Verissimo: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi – aveva confidata ospite di Silvia Toffanin - Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza. Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”

La Caracciolo aveva parlato anche di Bobo nelle vesti di papà: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso - e conclude – in effetti devo dire che va benissimo così”.

Dal social poi, attraverso le Stories l’ex velina ha fatto sapere che “La scadenza è fissata per i primi di aprile” e di soffrire di mal di schiena, oltre che avere sempre sonno.

Infine, già coinvolta nella polemica, ha detto la sua sui bambini esposti sui social: “Da quando sono diventata mamma ho capito che non esiste una cosa giusta rispetto all’altra, in questo ognuno ha le sue idee… (…) Ho capito che è meglio non metter bocca, per cui alzo le mani. E che ognuno faccia come gli pare!”





Ultimo aggiornamento: 20:25

