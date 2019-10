Christian Vieri di nuovo papà, ecco Costanza Caracciolo col pancino: «Sarà un femminuccia»

Christian Vieri e Costanza Caracciolo stanno per diventare di nuovo genitori. Dopo la nascita della piccola Stella, primogenita che il 18 novembre compirà un anno, e un matrimonio lampo in comune a Milano con una cerimonia privata, per la coppia sarebbe in arrivo un secondo figlio.

Leggi anche > Anna Tatangelo contro Dolcenera: «Io e lei come pesce e caviale? Uno piace a tutti, l'altro fa schifo a tanti»





Bobo, opinionista fisso a “Tiki Taka” e la moglie Costanza sono stati fotografati da “Chi” mentre passeggiano per Milano proprio assieme a Stella, che riposa nel passeggino. Costanza sfoggia i primi accenni di pancino ma sembra che, nonostante i desideri che i due hanno espresso pubblicamente, il secondogenito non sarà un maschietto, ma di nuovo una femminuccia.

Leggi anche > San Benedetto, all'asta benefica Vieri mette in palio la maglia di CR7

Una nuova prova da papà per Bobo, che comunque ha già dimostrato di cavarsela alla grande, come ha spiegato la Caracciolo in un’intervista: “Fantastico - ha confessato a “Oggi” - Bobo Vieri è un papà modello. Ho avuto un parto cesareo e i primi giorni non potevo muovermi. Bobo mi ha aiutato moltissimo e continua a farlo (…) In casa è perfetto! Preciso e ordinato. Io sono l’opposto”.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA