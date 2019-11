Costanza Caracciolo, dedica a Stella per il compleanno: «Fatico a mettere insieme le parole». Poi la festa con gli amici vip

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre sembra proprio che sia in dolce attesa, Costanza Caracciolo festeggia assieme al marito Bobo Vieri il primo compleanno della figlia Stella. L’ex velina di “Striscia la notizia” ha organizzato una grande festa per la piccola, oltre che a dedicarle un post dalla sua pagina Instagram.Lo scorso 18 novembre Stella veniva alla luce e Costanza ha postato uno scatto che la vede al mare assieme alla piccola, seguita dalla didascalia: “Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina... Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica , sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te... Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella... Buon primo compleanno amore mio☺️💕#stellina #scv #mylove #mybaby #firstbirthday #18novembre⭐️💕💐”.Sempre dal social. Stavolta attraverso le stories, la Caracciolo ha poi postato alcuni scatti della festa per la figlia a cui hanno partecipato diversi amici vip, tra cui naturalmente l’inseparabile amica dai tempi in cui volteggiavano sul bancone di “Striscia la notizia”, Federica Nargi.