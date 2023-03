Cosa ha Belen Rodriguez? Assente a Le Iene, al suo posto c'è Claudio Santamaria: «Non sta bene»

Novità alla conduzione della trasmissione Le Iene: nella puntata di questa settimana, in onda martedì 14 marzo, eccezionalmente c'è Claudio Santamaria a presentare. Assente invece Belen Rodriguez: il motivo lo ha spiegato lo stesso Santamaria, sul palco con i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.Francesco Facchinetti: «Mia moglie è più ricca di me, suo padre ha un'isola. Ma lei non tira fuori un centesimo»

Santamaria al posto di Belen, ecco perché

«Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!», ha detto Santamaria. Tra gli ospiti della puntata: il cantante Ermal Meta, la band de I cugini di Campagna e la scrittrice Chiara Gamberale.