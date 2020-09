Berlusconi ricoverato per Covid, gli auguri di Alba Parietti: «La malattia non scalfirà il leone»

«Caro Silvio, auguri davvero con tutto l'affetto di pronta guarigione. In tanti anni ho imparato a conoscerti e ad apprezzare la generosità, la gentilezza, la bontà l'educazione il rispetto che hai per chi lavora per te. Ha sempre capito le mie ragioni ha sempre cercato il dialogo, ed è sempre un piacere avere la possibilità di scambiare opinioni, magari anche diverse con lui. Perché́ sa farsi volere bene». Così Alba Parietti su Instagram postando una foto di Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. «Gli auguro di tornare pimpante e agguerrito come sempre -prosegue la showgirl- perché comunque uno la pensi è un uomo che ha saputo costruire e un visionario geniale. Pronta guarigione Silvio con affetto in questo caso la 'positività ' non sta nella malattia ma nel modo di affrontare la vita. Quindi sarà un decorso rapido che non scalfirà il leone che».



